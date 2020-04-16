4 حصص تدريبية عن بعد للاعبي منتخب الكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أطلق اتحاد الكاراتيه برنامج التدريب عن بعد للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها السنية، وبواقع 4 حصص تدريبية أسبوعياً، كإجراء احترازي لحماية اللاعبين من مخاطر فيروس كورونا.

وصرح خبير الكاراتيه المعتمد من الاتحاد الدولي محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه، بأن الاتحاد قرر مواصلة التدريبات للحفاظ على مستوى عناصر المنتخب، على أن تتم بنظام التواصل تقنياً بين الجهاز الفني المكون من المدربين نادر بيجي مدرب منتخب الكاتا، ووحيد حسيني مدرب الكوميتيه، ومحبوبة فراست مدربة المنتخبات النسائية، وبواقع 4 حصص تدريبية أسبوعياً تشمل النواحي البدنية والمهارية، مشيراً إلى أن الاتحاد اعتمد برنامج التدريب عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة ومن أجل حماية اللاعبين من أخطار فيروس كورونا الذي أوقف النشاط.

وأضاف: «منذ تم تعليق النشاط الرياضي بالدولة على خلفية وباء كورونا، وجه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه، باتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار تدريبات لاعبي المنتخبات في بيوتهم، وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من أدوات التدريب، حيث الكاراتيه رياضة تعتمد أساساً على استمرار عملية التدريب من أجل احتفاظ اللاعبين واللاعبات بمستواهم البدني والفني حتى انفراج الأزمة وعودتهم مجدداً لصالات التدريب المخصصة للمنتخبات الوطنية».

وختم المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه تصريحاته مشيداً بتجاوب والتزام جميع لاعبي ولاعبات المنتخبات ببرنامج التدريب عن بعد، مثنياً على وعي أسرهم وتحفيزهم على الانخراط في التدريبات بجدية للحفاظ على مستواهم من أجل تمثيل الوطن في الاستحقاقات القادمة.