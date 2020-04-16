حصني يتمسك بالجوية ورسن يرفض اللعب ضده

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تمسك لاعب المنتخب العراقي الأول، وفريق القوة الجوية لكرة القدم، علي حصني، بفريقه، رافضاً تمثيل فريقاً غيره في المستقبل، باستثناء فريق الميناء.

وقال حصني: «لن أغادر فريق القوة الجوية الذي قضيت معه أجمل وأحلى الأوقات، والذكريات، عندما أسهمت في فوزه ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي قبل سنوات عدة».

وأضاف: «الظروف الحالية التي يشهدها العالم برمته أدت إلى توقف المنافسات الكروية، ومنها مباريات الدوري العراقي، لذلك عندما تعاود عجلة الدوري العراقي الدوران، سأكون مع فريق القوة الجوية، ولن ألعب لغيره، باستثناء فريق الميناء الذي انطلقت من صفوفه نحو المنتخبات العراقية، وكذلك باتجاه الاحتراف الخارجي، والمحلي».

من جانب آخر، أكد لاعب المنتخب العراقي بشار رسن، المحترف في الدوري الإيراني، أنه لو عاد للعب مرة أخرى في الدوري العراقي، فإنه سيشترط في العقد الذي يبرمه مع أي فريق في المستقبل، عدم خوضه أية مباراة ضد فريقه السابق القوة الجوية، وأضاف أن هذا القرار يعود إلى وفائه إلى فريق القوة الجوية، وجمهوره الكبير.