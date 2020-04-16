شكرا لقرائتكم خبر عن حلاق أوباميكانو يكشف ناديه الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحمس مشجعو أرسنال الإنجليزي كثيراً بعدما لمح شيلدون إدواردز حلاق الفرنسي دايو أوباميكانو(21 عاماً) ظهير لايبزيج النمساوي لانتقال النجم الواعد لصفوف أرسنال، حيث نشر الحلاق على حسابه في «إنستجرام» صورة سابقة للاعب في المحل مرفقة بإيموجي كتاب وتوقيع ونار ( في إشارة للقب المدفعجية أرسنال ) ونقاط ( إشارة لتكملة الموضوع لاحقاً). ويبلغ الشرط الجزائي في عقد الظهير الفرنسي 50 مليون استرليني وتبقى على عقده 18 شهراً وهو هدف للبايرن وتوتنهام وقطبي مانشستر.

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