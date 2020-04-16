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قال اللاعب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك، أنه تلقى العديد من العروض بعد فسخ تعاقده مع الأبيض.
وأكد "النقاز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" أنه لو قدم الأهلي عرضا لي، وفريق آخر من السعودية، فأنني سأفضل الأحمر، فالأخير لديه علي معلول، وهو لاعب كبير، ومعي في منتخب تونس وسيساعدني
وأضاف إنه تلقى العديد من العروض بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، متمنيا أن يلعب في نادٍ كبير بعد فريقيه الكبيرين في إفريقيا هما النجم الساحلي، والزمالك
كان النقاز قد نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "انستجرام"، قائلًا: الحمد لله أنصفتنا اليوم الفيفا بأن حكمت لفائدتي في قضية الزمالك.
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كانت هذه تفاصيل خبر حمدي النقاز: ربنا نصرني على الزمالك..وأفضل اللعب للأهلي علي الخليج لوجود معلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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