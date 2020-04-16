محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث عن يوم الأربعاء:
رفعت: مرتضى منصور رفض رحيلي بعد وضعي على قائمة الانتظار
مرتضى منصور: الزمالك "مداين" حمدي النقاز
عادل عبدالمنعم: الزمالك تفاوض معي.. والمقاصة طلب ٢٠ مليون جنيه
حسام حسن: أبو ريدة يصدر "بعبع مشاكلي"
حسام حسن: لست "مدرب روح" فقط.. ورسالة لصالح جمعة وشيكابالا
عبد الحفيظ: شريف أبرز العائدين للأهلي.. واستجابة تخفيض الأجور 100%
أحمد ناجي: لا نية لبيع الهاني سليمان.. سموحة بحاجة له
الخليج 365 يحاور أسامة نبيه.. عن دور الرجل الأول بالزمالك.. أزمة كهربا وانتظار بصمة البدري
أول تعليق من الزمالك بعد وصول خطاب عقوبة النقاز
فيفا يعلق لمصراوي على حكم النقاز ضد الزمالك و"القائمة الحمراء"
نجوم في العزال.. حسام حسن لمصراوي: نادم على احتفالي أمام الزمالك.. وأتمنى الاحتراف
رئيس الفيفا السابق يكشف.. الدولة المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 بدلاً من قطر
طعيمة لمصراوي: هناك حملة ضد الأهلي.. ومندهش من ثنائي الزمالك
الاستغناء عن لاعبي الزمالك؟.. كارتيرون لمصراوي: لم أطلب ذلك فعقدي سينتهي في يونيو
النقاز: أفضل اللعب للأهلي على الانتقال للخليج
الانتقال للأهلي أم الزمالك؟.. كينو يرد
مدرب الزمالك السابق يبدي رأيه في فكرة انضمام عاشور للفريق الأبيض
بموافقة كارتيرون.. قناة الزمالك: رفعت يعود للفريق بعد انتهاء إعارته
تسوبيل: حسام حسن مستواه مثل لاعبي بايرن ميونيخ وكان الأفضل في الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. رفض مرتضى منصور رحيل هذا اللاعب.. وحسام "ليس مدرب روح فقط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.