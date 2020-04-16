مرتضى منصور: الزمالك "مداين" حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن النادي "مداين" اللاعب التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق السابق، مشيراً إلى أن قرار تقليل الأجانب في الدوري المصري "خراب بيوت".

وكان حمدي النقاز قد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقات متأخرة -على حد قوله- قبل أن ينتقل إلى فريق سودوفا ماريامبوله الليتواني ببطاقة دولية مؤقتة.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "احنا مداينين حمدي النقاز، وسوف أنشر جميع المستندات التي تُثبت ذلك غداً على القناة".

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وعن قرار اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بتقليل عدد الأجانب بالدوري المصري: "قرار تقليل عدد الأجانب خراب بيوت للأهلي والزمالك، نظراً للاعبين المتواجدين بصفوف الفريقين".

وأضاف: "لن يكون هناك تعاقد مع لاعبين أجانب بأكثر من 5 مليون دولار منذ الآن، لإن الراجل اللي كان بيدفع خلاص مشي".

وتابع مرتضى منصور: "هناك 14 نادياً رافضين استكمال البطولة الحالية لمسابقة الدوري، وهناك 4 فرق تريد استمرارها، خليهم يلعبوا مع نفسهم".

وأتم مرتضى تصريحاته: "خطة النادي القادمة هي تصعيد اللاعبين الشباب، سوف نُصعد 3 لاعبين السنة القادمة و3 أو 4 خلال السنة التي تليها".