رفعت: مرتضى منصور رفض رحيلي بعد وضعي على قائمة الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

أكد أحمد رفعت، لاعب نادي الزمالك المُعار إلى الاتحاد السكندري، إنه طلب الرحيل عن الفريق بعد وضعه على قائمة الانتظار، ولكن مرتضى منصور رئيس النادي، رفض طلبه.

وقال أحمد رفعت في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك عن بدايته في كرة القدم: "ذهبت لاختبارات نادي الزمالك في بدايتي ولكنني لم أوفق، فذهبت بعد ذلك للأهلي وكان عمري 6 أو 7 سنين، وانضميت للفريق".

وأضاف: "لم أكن أهلاوي ولكن كنت أنتمي للنادي الأهلي لأنني ألعب به، ورحلت عن الفريق بعد ذلك، لأنهم قرروا رحيل الفرق الفردية في ذلك الوقت، وحينها ذهبت لنادي إنبي".

وواصل لاعب الزمالك المُعار: "لعبت في نادي إنبي 8 سنين، وصعدت للفريق الأول في إنبي وانا عمري 16 سنة ونصف".

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وكشف رفعت:"ذهبت لقضاء فترة معايشة في بازل بسويسرا وإشبيلية في إسبانيا بعد كأس العالم للشباب، ولكن نادي إنبي رفض العروض بسبب قلة العقد المالي".

وأردف: "كانت هناك محاولات للإنضمام للزمالك خلال 3 سنوات، وعندما وقعت مع الزمالك، كانت مدة العقد 5 سنين، لعبت سنتين ونصف، وتم وضعي على قائمة الانتظار 6 أشهر، قبل أن أذهب إعارة لنادي إنبي".

وأضاف رفعت: "طلبت الرحيل عن الزمالك في تلك الفترة، ولكن مرتضى منصور رفض وطلب مني البقاء في النادي وقال لي إنني سألعب في النصف الثاني من الدوري".

وأتم: "كريستيان جروس كان المدرب آنذاك، وقضيت المعسكر معه وكان راضي عن أدائي ولم يكن هناك مشكلة، وكانت صدمة بالنسبة لي أن يتم وضعي على قائمة الانتظار".