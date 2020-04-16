محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، أبلغ قناة النادي بعودة أحمد رفعت لاعب الفريق والمُعار لنادي الاتحاد السكندري، لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته في نهاية الموسم الجاري.
ويلعب أحمد رفعت في صفوف نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، وتنتهي فترة إعارته من القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.
وقال الغندور عبر قناة الزمالك، إن النادي برئاسة مرتضى منصور استقر على عودة أحمد رفعت إلى صفوف النادي بنهاية الموسم الجاري بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لحاجة الفريق لخدماته.
يذكر أن أحمد رفعت انضم لنادي الزمالك في موسم 2016-2017 قادماً من نادي إنبي، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق الأبيض على سبيل الإعارة للفريق البترولي ثم إلى الاتحاد السكندري.
كانت هذه تفاصيل خبر بموافقة كارتيرون.. قناة الزمالك: رفعت يعود للفريق بعد انتهاء إعارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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