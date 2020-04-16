الانتقال للأهلي أم الزمالك؟.. كينو يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكل البرازيلي كينو، لاعب الجزيرة الإماراتي، أنه في أمتلك عرضاً من الأهلي والزمالك، سيفضل الانتقال للأهلي.

وكان بيراميدز قد أعار كينو لنهاية الموسم لصفوف الجزيرة الإماراتي.

وقال كينو في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس ٢" "لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي، لم يتفاوضوا معي أو مع وكيلي".

وواصل "لدي عقد مع بيراميدز، والحديث عن الانتقال للأهلي أو الزمالك سابق لأوانه، أرحب باللعب لأي منهما اذا كان هناك عرض لبيراميدز".

واستمر "لا أفضل نادي على الأخر، اذا توصل الأهلي أو الزمالك لاتفاق مع بيراميدز سأنتقل لأي منهما دون مشاكل".

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ورد كينو على سؤال لو هناك عرض أمامه من الأهلي وأخر من الزمالك أي نادي سيختار قائلا "سأختار الأهلي".

وصرح "الدوري المصري قوي وبه منافسة مميزة وكذلك هناك التحامات قوية، مختلف عن الدوري البرازيلي، فضلت بيراميدز على عرض سعودي وسعدت بالتجربة".

وشدد "قوة الالتحامات معي في الدوري المصري كانت أمراً طبيعياً، هناك منافسة قوية، وأفضل فريق واجتهه كان الأهلي، ومباريات الزمالك أيضاً كانت مميزة وممتعة".

وأضاف "الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، المترجم الذي تواجد معي في بيراميدز حكى لي كثيراً عن الأهلي وبطولاته وانجازاته".

واختتم "عبدالله السعيد لاعب مميز للغاية، سمعت عن فترة تواجدة في الأهلي، هو صاحب جودة عالية، لديه مهارات خاصة في الركلات الثابتة وصناعة الأهداف"