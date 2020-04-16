النقاز: أفضل اللعب للأهلي على الانتقال للخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق الذي فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد، بأنه يفضل اللعب في صفوف الأهلي على الانتقال إلى أحد أندية الخليج، قائلًا أنه يرغب في الاستمرار مع أندية البطولات.

وقال النقاز في تصريحاته لقناة "تن الفضائية: "لعب عامين بشكل جيد مع نادي الزمالك، وحتى عندما فسخت عقدي كنت متواجد مع النادي حتى أخر يوم رسمي قبل الموعد القانوني الذي حدده المحامي الخاص بي."

وتابع :"مشكلتي كانت مع إدارة الزمالك وليس جمهور النادي، وأنا لاعب محترف اللعب للأهلي شرف، لكن كل ما يصلني مجرد أحاديث من جانب بعض الوكلاء."

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وأوضح الدولي التونسي، أنه عانى في فترته الأخيرة داخل النادي، قائلًا: "لعبت فقط في الفترة الاخيرة ب٥٠% من مستواي عشان مكنتش مرتاح نفسيا."

وأضاف: "أنا أريد الاستمرار في تحقيق البطولات، سأفضل الأهلي على اللعب في فريق أخر لو كان بالسعودية على سبيل المثال، بسبب وجود علي معلول داخل النادي الأهلي الذي يمكن أن يكون عون لي كما هو الحال بالنسبة لفرجاني ساسي أثناء التواجد في الزمالك."

وردًا على سؤال حول تدخل مواطنه التونسي لمساعدته على اللعب في الأهلي: "علي معلول صديقي نتواصل معًا بشكل دائم بفضل العلاقة الطيبة بيننا، لكن لم يتوسط بشأن إمكانية انتقالي للأهلي."

وأما عن رغبته في التوصل لحل ودي مع الزمالك: "لا يجوز أن يخرج رئيس الزمالك ليقول أنني أطلب من اللاعبين التوسط للعودة، إذا كان هناك تواصل مع لاعبي الزمالك فهذا الأمر بسبب العلاقة الطبية التي تربطني بهم."