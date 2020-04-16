كينو: الدوري المصري دوري قوي.. وأفضل الانتقال للأهلي على الزمالك

أكد البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي أنه كان سعيدا بوجوده في الدوري المصري خلال الموسم الماضي. وقال كينو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج جمهور التالتة على أون تايم سبورتس: "الدوري المصري دوري قوي ويتميز بالقوة البدنية وهذا العامل هو المختلف بين الدوري المصري والإماراتي". المصري دوري قوي ويتميز بالقوة البدنية وهذا العامل هو المختلف بين الدوري المصري والإماراتي". وأضاف: "أفضل مبارياتي مع بيراميدز الموسم الماضي كانت أمام الأهلي، وأسعى لتقديم الأفضل مع الجزيرة خلال الفترة المقبلة". لتقديم الأفضل مع الجزيرة خلال الفترة المقبلة". وعن مفاوضات الأهلي أو الزمالك معه قال:" ليس هناك مفاوضات معي أو مع وكيلي من أي ناد والنادي الذي سيرغب في ضمي عليه التحدث مع إدارة بيراميدز وفي حالة وجود عرض من الأهلي والزمالك سأختار الأهلي".

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