كشف أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري عن خضوعه للاختبارات في الزمالك ببداية مشواره الكروي. وقال رفعت في تصريحات عبر قناة الزمالك "بكيت لعدم انضمامي للزمالك ولم يتم متابعتي بشكل جيد وقتها في الاختبارات". الزمالك "بكيت لعدم انضمامي للزمالك ولم يتم متابعتي بشكل جيد وقتها في الاختبارات". وتابع "انتقلت للأهلي بعدها وتعلمت الكثير من بدر رجب، ذات مرة كان الزمالك يلاعب الأهلي والمباراة في النادي الأهلي، فرحت بعد تسجيل الزمالك والجميع لاحظ ذلك وتحدث معي بدر رجب بعدها وطالبني بعدم تكرار الأمر والتأكيد على أنني متواجد بقميص النادي الأهلي". بدر رجب، ذات مرة كان الزمالك يلاعب الأهلي والمباراة في النادي الأهلي، فرحت بعد تسجيل الزمالك والجميع لاحظ ذلك وتحدث معي بدر رجب بعدها وطالبني بعدم تكرار الأمر والتأكيد على أنني متواجد بقميص النادي الأهلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد رفعت: احتفلت بهدف الزمالك عندما كنت لاعبا في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.