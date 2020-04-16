مدير المنتخب العماني يكشف تفاصيل تفاوض الزمالك وبيراميدز معه

كشف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للمنتخب العماني أنه تلقى من قبل مفاوضات من جانب ناديي الزمالك وبيراميدز، في الفترة الماضية. وأوضح إيفانكوفيتش خلال تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس" قائلا "أتمنى خوض تجربة التدريب في افريقيا، بالتحديد في مصر، خاصة أن الكرة المصرة تطورت في الألفية الجديدة و تلقيت من قبل مفاوضات من جانب ناديي الزمالك وبيراميدز، ولكن ارتباطي وقتها بعقد حال دون قبولي المهمة و لم أتلق أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي، على مدار السنوات الماضية". "أون تايم سبورتس" قائلا "أتمنى خوض تجربة التدريب في افريقيا، بالتحديد في مصر، خاصة أن الكرة المصرة تطورت في الألفية الجديدة و تلقيت من قبل مفاوضات من جانب ناديي الزمالك وبيراميدز، ولكن ارتباطي وقتها بعقد حال دون قبولي المهمة و لم أتلق أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي، على مدار السنوات الماضية".

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