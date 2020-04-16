فيفا يغرم اتحاد جدة بسبب المغربي مروان داكوستا

الزم الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" نادى اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلى بدفع مستحقات المغربي مروان دا كوستا المدافع السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي.

وكشفت تقارير صحفية عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم نادي اتحاد جدة

مبلغ يتجاوز 3 ملايين يورو، لصالح لاعبه السابق المغربي مروان داكوستا والمحترف في صفوف طرابزون سبور التركي.

وأشارت التقارير انه في حالة عدم التزام نادي الاتحاد بسداد الغرامة، فإنه معرض للحرمان من

القيد في فترة الانتقالات المقبلة.

وكان اللاعب المغربي قد فسخ تعاقده مع الاتحاد بسبب عدم دفع مستحقاته حيث رفع شكوى ضد إدارة النادي في الاتحاد الدولي فيفا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وكان مروان دا كوستا صاحب ال ٣٣ عاما قد انضم إلى صفوف اتحاد جدة السعودى موسم ٢٠١٩ قادما من نادي نادي إسطنبول باشاكشهير.