مجدي عبدالغني يعلن تفاصيل مبادرة جمعية اللاعبين المحترفين للأندية

أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، تبرع جمعية اللاعبين المحترفين بمبلغ يقدر بـ850 ألف جنيها لصالح اللاعبين كمساهمة للتخفيف من الآثار المترتبة على انتشار فيروس كوروناالمستجد.
وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " "بالفعل قررنا التبرع بهذا المبلغلتمويل رواتب اللاعبين المصريين في أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة".
وأضاف رئيس لجنة اللاعبين المحترفين: "ما نقوم به ينبع من الشعور بمسؤولياتنا ودورنا تجاه لاعبي هذه الدرجات، نعلم ظروفهم جيدا ومدى تأثرهم من جراء الأزمة الحالية".
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