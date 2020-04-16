خالد جلال: الأندية المصرية تعاني من عقدة الخواجه

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إنه الأندية تعتمد على المدربين الأجانب دون سبب واضح رغم فشلهم.
وأكد خالد جلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأندية تتعاقد مع مدربين أجانب ويصبرون عليه ويقومون بتاليف له مبررات لفشله،وذلك بسبب عقدة الخواجة في الدوري المصري"
وتابع: "أما المدرب المصري فالأندية تتصيد له الأخطاء ولكن الأجانب فشلة والدليل أن جميع المدربين الأجانب في الدوري المصري باستثناء الأهلي والزمالك فشلة تماما"
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