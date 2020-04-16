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خالد جلال: لا أوافق على منح الدوري للأهلي حال إلغاؤه

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قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إنه غير موافق على فكرة تتويج الأهلي بلقب الدوري هذا

الموسم حال إلغاؤه.

وأكد خالد جلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الدوري ما زال

في الملعب ولا يصح تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاؤه واعتقد ان المسابقة سيتم استكمالها بشكل طبيعي"
وتابع: "جميع اللاعبين والمدربين سيتم تخفيض عقودهم بالتراضي من أجل تخطي تلك الأزمة العالمية"
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