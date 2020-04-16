كاريوس يكشف عن مستقبله مع ليفربول

كشف لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول المعار إلى بشكتاش التركي، عن مستقبله مع الفريق الإنجليزي بعد نهاية إعارته في تركيا.
ويلعب كاريوس على سبيل الإعارة لبشكتاش لمدة موسمين، عقب أخطاءه في لقاء نهائي دوري أبطالاوروبا والذي تلقى فيه الريدز الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقال كاريوس في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس إنه يتواصل ع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، مدربحراس المرمى، ولكنه لا يعلم أي شيء عن مستقبله مع الفريق بعد الإعارة.
وأوضح "لد عقد مع ليفربول حتى 2022، ولكن الأن أنا لاعب في بشكتاش واضع تركيزي مع الفريق، ولاداعي لإستباق الأحداث فنحن لا نعلم ما سيحدث خاصة في ظل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا".
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