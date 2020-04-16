لعب النجم الإنجليزي “ديفيد بيكهام” بين صفوف نادي ريال مدريد الاسباني فى الفترة من 2003 الى 2007، واستطاع ان يحقق مع الملكي كأس الانتركونتينانتال وكأس السوبر الأسباني عام 2003 والدوري الأسباني عام2007، وفى سياق هذه الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف ديفيد بيكهام مع ريال مدريد.

وصل عدد مشاركات ديفيد بيكهام مع ريال مدريد فى الدوري الاسباني الى 116 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً، ولعب فى الكأس 9 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف، وتُوج مع الفريق بالليجا موسم 2006-07، وكأس السوبر الاسباني عام 2003.

وسجل بيكهام هدفين فقط مع ريال مدريد فى مختلف المسابقات القارية خلال 28 مباراة، وحقق مع الفريق كأس الإنتركونتيننتال عام 2003.

يذكر ان ديفيد بيكهام قد انتقل من نادي مانشستر يونايتد الانجليزي الى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 37 مليون يورو بعقد مدته 4 سنوات، ويعتبر بيكهام ثالث لاعب إنجليزي يلعب للنادي الملكي، بعد لوري كانينجهام وستيف مكمانمان.

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عندما انتقل بيكهام للريال كان الرقم 7 يشغله راؤول وكان بيكهام قريب من اتخاذ الرقم 77، لكنّه فضل الرقم 23 إعجاباً بأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان، والجدير بالذكر ان القميص 23 الذي طرحه ريال مدريد حقق مبيعات قياسية تجاوزت نصف مليون يورو في أول 8 ساعات من توقيع العقد.

فيديو جميع أهداف ديفيد بيكهام مع ريال مدريد