الامارات | أسرة العولقي تصنع بساطاً داخل الحجر.. وتتدرب على الجوجيتسو بـ 8 أبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة العولقي تصنع بساطاً داخل الحجر.. وتتدرب على الجوجيتسو بـ 8 أبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلط اتحاد الجوجيتسو الضوء على عائلة العولقي، التي مارست اللعبة ولمعت بأكثر من اسم على بساط النزالات، وروت قصصاً من نجاحات مازالت متواصلة، مشيراً إلى أن العائلة الرياضية، المكونة من تسعة أبطال، خصصت غرفة في منزلها، وجهزتها ببساط للتمكن من متابعة التدريبات خلال المرحلة الحالية التي تشهد البقاء في المنزل، ضمن إجراءات احترازية لمكافحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وتناول اتحاد الجوجيتسو، في بيان له أمس، مسيرة عائلة العولقي مع رياضتهم المحببة، التي انطلقت مع خالد العولقي صاحب الحزام البني، الذي ورّث عشقه للرياضة لابنه الأكبر مهدي، الذي تحوّل بدوره، بعد انضمامه لنادي بني ياس، إلى أحد أبرز نجومه، وكان بين صفوف النادي في آخر البطولات التي نظمها اتحاد الجوجيتسو، وهي كأس رئيس الدولة، حيث حصد النادي المركز الأول في فئتَي دون 18 عاماً وفوق 18 عاماً.

وقال اتحاد الجوجيتسو: «شغف خالد العولقي بالرياضة لم يقف عند حدود ضم ابنه مهدي لصفوف نادي بني ياس، بل عمل على نقل فنون ومهارات اللعبة لأبنائه الثمانية، حتى باتت أسرته تشكلّ فريقاً مصغّراً بحد ذاته، يدرب فيه الأخوة الكبار أخوتهم الصغار، وينهل فيه الصغار من شغف وعشق الكبار لهذه اللعبة، حتى باتت الجوجيتسو بالنسبة لهم جزءاً من هوية عائلتهم، وهويتهم الوطنية».

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وأوضح: «مع التزام جميع لاعبي الجوجيتسو في الدولة بالتوجيهات الرسمية حول ضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس (كورونا)، كانت أسرة العولقي على أتم الاستعداد لمتابعة تدريبها وعدم السماح لأي تحديات بالوقوف في وجهها، حيث خصص خالد غرفة في منزل الأسرة وجهزها ببساط الجوجيتسو لتمكين أبنائه من متابعة تدريباتهم فيها».

من جهته، قال المشرف على الجوجيتسو في بني ياس، خالد العولقي: «يمر العالم بظروف استثنائية، إلا أننا مستمرون بالعمل والتدريب لتحسين الأداء، مستمدين الإلهام من قيادة دولتنا الرشيدة، التي تحرص على صحة وسلامة جميع أبنائها، وكما الحال في العديد من الرياضات تتطلب الجوجيتسو من لاعبيها الاستمرارية في التدريب والتمرين، للحفاظ على لياقتهم البدنية ويقظتهم الفكرية، ولهذا قررنا عدم التوقف عن التدريب والتحسين، واستثمرنا الوقت الذي نقضيه بالمنزل في متابعة مختلف التمارين التي كان أبنائي يمارسونها في النادي، وأشجع باستمرار أبنائي الثمانية على التدرب مرتين يومياً في الصباح والمساء، الأمر الذي يملأ أوقاتهم بنشاط مفيد ويرفع معنوياتهم النفسية في مواجهة التحديات التي نعيشها حالياً».

خالد العولقي:

«استثمرنا الوقت الذي نقضيه بالمنزل في متابعة التمارين التي كان أبنائي يمارسونها في النادي».