الامارات | حسن بولو: استئناف الدوري أغسطس المقبل الخيار الأنسب

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن بولو: استئناف الدوري أغسطس المقبل الخيار الأنسب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب الوصل السابق حسن محمد بولو أنه يقترح استئناف دوري الخليج العربي وإقامة نهائي كأس رئيس الدولة بين العين والظفرة في الأسبوع الأخير من أغسطس، على أن ينتهي الدوري نهاية سبتمبر المقبل، وتكون بداية الموسم الجديد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، ما يعطي الفرق الاستعداد الكافي والجيد، علماً أن اتحاد الكرة كان قد قرر تمديد فترة إيقاف النشاط الرياضي، بما فيه دوري الخليج العربي، مجدداً إلى إشعار آخر في ظل التطورات الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيراً إلى أنه في حال تم الاتفاق بين الطرفين اللاعب والنادي على تخفيض الراتب لفترة مؤقتة فإنه يقترح إرسال المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب اللاعبين إلى الجهات الصحية والأمنية والمتضررين من مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هذا أقل شيء يمكن تقديمه في هذه الظروف الصعبة.

وقال حسن بولو لـ«الإمارات اليوم»: «حسب علمي أن اتحاد الكرة جاهز لكل الاحتمالات، ولكن في انتظار رد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأخذ قرار إلغاء أو ترحيل مسابقاته لكي يأخذ القرار المناسب في هذا الخصوص، أما بخصوص اللاعب المتوقف عن التدريبات الرسمية والجماعية الجادة أكثر من شهر فهو يحتاج لفترة شهر من الإعداد للعودة للمنافسات مجدداً، وفي تقديري أن 40 يوماً كافية لإقامة الجولات السبع المتبقية لإنهاء الموسم».