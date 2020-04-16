الامارات | حلّ مجلس إدارة نادي الشارقة.. والمدفع رئيساً

شكرا لقرائتكم خبر عن حلّ مجلس إدارة نادي الشارقة.. والمدفع رئيساً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم 4 لسنة 2020م بشأن حل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والتكليف بمهام رئاسة مجلس إدارة النادي. ونص القرار على أن يُحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويكلف علي سالم بن عبدالرحمن المدفع بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي في دورته الجديدة، على أن يصدر قرار إداري لاحق بتشكيل مجلس إدارة النادي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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