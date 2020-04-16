الامارات | بوابة لتنظيم الفعاليات الرياضية الافتراضية في دبي «منزلياً»

شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة لتنظيم الفعاليات الرياضية الافتراضية في دبي «منزلياً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس دبي الرياضي بوابة خاصة بالفعاليات الرياضية الافتراضية، تمت إضافتها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، لتشجيع منظمي الفعاليات الرياضية على ابتكار وتنظيم الفعاليات الرياضية الافتراضية والإلكترونية، والبطولات المنزلية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال البقاء في المنزل وممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان، أمس: «إنه حث المنظمين على تسجيل فعالياتهم عبر التقديم في الموقع الإلكتروني للمجلس، لاستخراج تصاريح تنظيم الفعاليات المنزلية والافتراضية، وحدد المجلس شروطًا لتنظيم هذه النوعية من الفعاليات، من أهمها ألا تزيد مدة الفعالية الافتراضية على خمسة أيام، ولا يمكن تنظيم أكثر من حدث في الوقت نفسه، وإذا كان المنظم يخطط لتنظيم فعاليتين أو أكثر من الأحداث الافتراضية، فلابد من أن تكون هناك فترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام بين كل حدث، لإتاحة الفرصة للمنظمين الآخرين لإقامة فعالياتهم».

وأوضح: «يمكن للمنظمين تسجيل جميع أنواع البطولات الافتراضية في هذه البوابة، سواء كانت رياضة الجري أو الدراجات الهوائية، أو الشطرنج أو اللياقة البدنية أو الرياضات الإلكترونية، بشرط أن يكون تنظيم الحدث داخل المنازل، ويتم عبر القنوات والمنصات الإلكترونية الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يحقق التباعد الاجتماعي بين أفراد المجتمع حفاظًا على سلامتهم، ولا ينتهك القيود الاحترازية التي تفرضها السلطات».

وأضاف: «كما حث مجلس دبي الرياضي المنظمين على جعل المشاركة في الفعاليات الرياضية في متناول الجميع لتشجيع كل أفراد المجتمع على المشاركة».

وكانت أولى الفعاليات الرياضية، التي تم تسجيلها في هذه البوابة وأقيمت الأسبوع الماضي، سباق «الماراثون المنزلي» الذي شهد مشاركة واسعة، تلاه تحدي «مضمارك في بيتك»، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي لتشجيع الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل، وذلك ضمن مبادرته الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم» التي انطلقت من دبي ووصلت إلى الملايين في العالم.

وذكر مجلس دبي الرياضي: «تضمنت المبادرة أيضاً التحدي الذي دعا فيه المجلس الجمهور إلى المشاركة عبر تصوير ممارسته للرياضة في المنزل، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مع استخدام وسم #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، مع ترشيح شخصين من الأصدقاء للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي».

وشارك في مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم» العديد من نجوم كرة القدم العالميين، آخرهم النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنترميلان الإيطالي، خوان فيرون، كما شارك الإيطالي ماركو ماتيراتزي، والمغربي أشرف حكيمي، والهولندي باتريك كلويفرت، والويلزي ريان غيغز، ومدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، والفرنسي إريك أبيدال، والفرنسي مايكل سيلفيستر والبرازيلي روبرتو كارلوس، والبرتغالي لويس فيجو، والفرنسي نيكولا أنيلكا.

النجوم المشاركون في «خلك نشيط.. وخلك سليم»

■الأرجنتيني خوان فيرون.

■الإيطالي ماركو ماتيراتزي.

■المغربي أشرف حكيمي.

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■الهولندي باتريك كلويفرت.

■الويلزي ريان غيغز.

■الإيطالي بييرلويجي كولينا.

■الفرنسي إريك أبيدال.

■الفرنسي مايكل سيلفيستر.

■البرازيلي روبرتو كارلوس.

■البرتغالي لويس فيغو.

■الفرنسي نيكولا أنيلكا.

مجلس دبي الرياضي:

«تنظيم أي حدث مشروط بتحقيقه التباعد الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حفاظاً على سلامتهم».

«يمكن للمنظمين تسجيل جميع أنواع البطولات الافتراضية في هذه البوابة».

«يجب ألا تزيد مدة الفعالية على خمسة أيام، ولا يمكن تنظيم أكثر من حدث في الوقت نفسه».