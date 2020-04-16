الامارات | نيمار يشارك في مسلسل درامي «إجرامي»

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يشارك في مسلسل درامي «إجرامي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك لاعب منتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا، في المسلسل الإسباني الشهير (MONEY HEIST) سرقة المال، الذي يعرض على «نيتفليكس»، والذي يعرف بين متابعيه باسم «لا كاسا دي بابل».

ونشرت صحيفة «دايلي إكسبريس» البريطانية لقطات للاعب باريس سان جيرمان، أثناء ظهوره في حلقتين من المسلسل الدرامي الإجرامي، الذي تم إصدار الجزء الرابع بعد النجاح الكبير الذي حققه عبر الأجزاء الثلاثة السابقة.

وكان نيمار قد أبدى إعجابه الشديد بالمسلسل عقب عرض الجزء الثالث الخاص به، قبل أن يظهر بصورة غير متوقعة في الجزء الرابع.