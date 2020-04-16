الامارات | كورينثيانز ينافس أتلتيكو مينيرو على كينو

شكرا لقرائتكم خبر عن كورينثيانز ينافس أتلتيكو مينيرو على كينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة فوتبول إنتيريور، البرازيلية، أن نادي كورينثيانز سيتقدم بعرض لنادي بيراميدز المصري، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركوس كينو، الذي يلعب على سبيل الإعارة لنادي الجزيرة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن إدارة النادي البرازيلي حددت ثلاثة أسماء للتعاقد معهم في فترة الانتقالات المقبلة، هم: كينو، ولاعب النصر السعودي جوليانو، ولاعب شاندونغ لونينغ الصيني روغر غوديس.

يذكر أن أتلتيكو مينيرو البرازيلي كان قد أبدى رغبته في التعاقد مع ماركوس كينو، حسب وسائل إعلام برازيلية، التي أكدت أن الأولوية لنادي الجزيرة في التعاقد مع اللاعب.