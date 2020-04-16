الامارات | خلفان مبارك «لا يُقهر» في «بلاي ستيشن»

شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان مبارك «لا يُقهر» في «بلاي ستيشن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب خط وسط الجزيرة، خلفان مبارك، أنه يقضي يومه في الحجر الصحي بصورة لا تختلف كثيراً عن بقية اللاعبين، بين مشاهدة الأفلام والمسلسلات، وأداء التدريبات بشكل منتظم عصر كل يوم، وفق البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني للنادي.

وقال اللاعب، في مقابلة مع قناة رابطة المحترفين على «يوتيوب»: أكثر ما أستمتع به هو أداء مباريات «البلاي ستيشن»، إذ دائماً أنحاز للفريق الأضعف، لتكون هناك ندية في اللعب والاستمتاع بصورة أكبر باللقاءات، لأنه صراحة لا أحد يستطيع أن يهزمني في تلك اللعبة.

وأوضح اللاعب أن توقف الدوري جاء فرصة جيدة بالنسبة له للجلوس بشكل أطول مع أفراد الأسرة، إذ يدور الحديث حول موضوعات عدة، خصوصاً الموجودة على الساحة في الوقت الراهن.

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وأشار: «مقاومة فيروس كورونا تحتاج من الجميع أن يكونوا أكثر التزاماً بالتعليمات التي تصدر عن السلطات الصحية بالبقاء في المنازل، مع ممارسة التدريبات الرياضية، لأنها أفضل وسائل المحافظة على الصحة العامة، وكسر الملل في هذا التوقيت».

وعن أفضل هدف له في دوري الخليج العربي، لفت إلى هدفه في شباك مرمى شباب الأهلي، والذي سجله هذا الموسم من فوق الحارس ماجد ناصر.

وعن الفريق الذي يُشجعه عالمياً، قال: «أحب فريق برشلونة الإسباني، وأستمتع كثيراً بالطريقة التي يلعب بها المباريات، لذلك أحرص قدر المستطاع على مشاهدة مبارياته».

مقاومة فيروس كورونا تحتاج من الجميع أن يكونوا أكثر التزاماً بالتعليمات، التي تصدر عن السلطات.