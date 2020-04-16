جمال بلعمري يناشد الجزائر بالتدخل من أجل تسهيل رحيله عن السعودية

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جدة - عمرو شويل ناشد الجزائري جمال بلعمري مدافع فريق الشباب السعودي، سلطات بلاده، بالتدخل من أجل تسهيل رحيله عن السعودية، وحصوله على فرصة التواجد رفقة عائلته، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب أزمة كورونا.
وقال بلعمري في تصريحات نشرتها قناة "الهداف" الجزائرية: "أضم صوتي إلى صوت المدرب خير الدين مضوي، أناشد السلطات الجزائرية بالتدخل حتى نتمكن من العودة إلى أرض الوطن".
أضاف: "أتمنى أن نتلقى أخبارًا سارة في أقرب وقت ممكن، نحن بحاجة إلى العودة لأرض الوطن، أعتقد أن الظرف الحالي لا يسمح لنا بالحديث عن كرة القدم ووضعيتي مع الشباب".
كان بالعمري قد دخل في أزمة مع إدارة نادي الشباب، حيث اتهم الإدارة بأنها أجبرته على إنهاء التعامل مع وكيل أعماله، حتى يتيح للإدارة تسويق اللاعب.
وقررت إدارة الشباب مؤخرا تغريم اللاعب بخصم 40% من مستحقاته المالية، كقرار تأديبي على تصريحاته الهجومية ضد إدارة النادي.
بلعمري كان من العناصر الأساسية التى توجت بكأس الأمم الإفريقية 2019 الأخيرة على حساب السنغال من قلب ستاد القاهرة.
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