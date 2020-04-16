شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: الزمالك لم يدخل في مفاوضات حتى الآن مع كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي احمد شوبير عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في عدم وجود مفاوضات رسمية حتي الان بين الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بشأن تجديد تعاقد الأخير مع النادي.

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وقال شوبير عبر برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : أكد لي كارتيرون في تصريح خاص انه لم يحدث أي مفاوضات او حديث بينه وبين إدارة الزمالك بشان تجديد تعاقده حتي الان ، وأضاف شوبير ان عقد كارتيرون ينتهي بنهاية يونيو المقبل.

في نفس السياق تعقد إدارة الكرة بنادي الزمالك اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع الفرنسي كارتيرون لمناقشة الصفقات الجديدة والتدعيمات والاسماء التي يتفاوض معها النادي، وتعتبر الجلسة المقبلة اشبه بجلسة الحسم بالنسبة لصفقات محددة في مقدمتها صفقة حسام عاشور لاعب الأهلي ومدي احتياج الفريق لجهوده خاصة ان الفرنسي سبق ودرب عاشور في الأهلي منذ ما يقرب من موسمين ويعلم امكانياته جيدا، وكذلك التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة والفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري.