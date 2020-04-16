شكرا لقرائتكم خالد جلال: الأهلي لم يقصر مع أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إن مسئولي النادي الأهلي قدموا عرضا جيدا ومغريا على أحمد فتحي.

وأكد خالد جلال في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لم يقصر مع أحمد فتحي وتقدم له بعرض جيد، والفلوس اللي اتعرضت عليه من الأهلي مناسبة للغاية في ظل سنه"

وتابع: "أحمد فتحي من الممكن أن يعاني من عدم المشاركة في صفوف بيراميدز في ظل امتلاكهم أكثر من لاعب في ذلك المركز"