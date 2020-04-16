شكرا لقرائتكم خالد جلال : ساسي "بيبخل" على الزمالك وارفض انتقال حسام عاشور للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إنه حزين تجاه التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
وأكد خالد جلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "فرجاني ساسي يمتلك قدرات كبيرة وحزين تجاهه لأنني أشعر أحيانا أنه يبخل بمجهوده على نادي الزمالك"
وتابع: "أرفض انتقال حسام عاشور الى صفوف نادي الزمالك، فهو رمز من رموز الأهلي وعليه قبول عرض الأهلي والاعتزال داخل القلعة الحمراء"
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