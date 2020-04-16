شكرا لقرائتكم كينو: لم أتلق عرضا من الأهلى والدورى المصرى أقوى من البرازيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتى، أنه لم يتلق أي عرض من الأهلى واختار الانتقال إلى الجزيرة الإماراتي من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وأكد البرازيلي كينو لاعب الجزيرة الإماراتي فى تصريحات مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": عندما كنت في مرحلة الاتفاق بالإمارات كان هناك اجتماع في روسيا وتم الاتفاق مع وكيلي على الذهاب إلى مصر وكان لدي عرض من السعودية وأعجبت بالتجربة المصرية".

وعن الدوري المصري قال كينو: "الدوري المصري فيه منافسة كبيرة وبه التحامات قوية ويملك مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون الفنيات الكبيرة، مشيرا إلى أن كرة القدم في العالم أصبحت لا تخلتف من مكان إلى آخر، وفي مصر هناك العديد من الفرق التي تلعب كرة جيدة للغاية".

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وواصل كينو: "الكرة المصرية مختلفة بعض الشيء في عملية الالتحام وهو أمر ليس سيئا، ولكن هو نوع من المنافسة والمركز الذي ألعب فيه الكثير من الالتحامات".

وعن أفضل مباراة له في الدوري المصري: "كانت أمام النادي الأهلي".