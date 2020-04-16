شكرا لقرائتكم كينو: على جبر أصعب مدافع.. والأهلى أقوى فريق واجهته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتى، أن على جبر لم أستطع مراوغته ويعد الأصعب في مصر، والأهلى أقوى فريق في الدورى.

وقال البرازيلي كينو لاعب الجزيرة الإماراتي فى تصريحات مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": إنه لم يستطع مراوغة على جبر في مران بيراميدز، وأن عبد الله بكرى عنيف جدا في تدخلاته، ولكن راوغته هو رجب بكار.

وعن أصعب فريق، قال البرازيلي: إن أفضل فريق واجهه بقميص بيراميدز فى الدورى المصرى الممتاز كان النادى الأهلى، لأنه أصعب منافس ويلعب دائما على الفوز وإحراز الأهداف وحصد البطولات وهو الأقوى في الدورى، وكذلك نادى الزمالك الذى يمتلك لاعبين مميزين.

أوضح أنه لم يتلق أي عرض من الأهلى واختار الانتقال إلى الجزيرة الإماراتي من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

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وأكد لاعب الجزيرة الإماراتي: عندما كنت في مرحلة الاتفاق بالإمارات كان هناك اجتماع في روسيا وتم الاتفاق مع وكيلي على الذهاب إلى مصر وكان لدي عرض من السعودية وأعجبت بالتجربة المصرية".

وعن الدوري المصري قال كينو: "الدوري المصري فيه منافسة كبيرة وبه التحامات قوية ويملك مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون الفنيات الكبيرة، مشيرا إلى أن كرة القدم في العالم أصبحت لا تخلتف من مكان إلى آخر، وفي مصر هناك العديد من الفرق التي تلعب كرة جيدة للغاية".

وواصل كينو: "الكرة المصرية مختلفة بعض الشيء في عملية الالتحام وهو أمر ليس سيئا، ولكن هو نوع من المنافسة والمركز الذي ألعب فيه الكثير من الالتحامات".