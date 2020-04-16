شكرا لقرائتكم بيومى فؤاد: لا أتقبل هزيمة الأهلى وبيراميدز أكثر فريق ضايقنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان بيومى فؤاد، أنه يشجع أهلاوى متعصب ولا يقبل هزيمته أبدا، وأن بيراميدز أكثر الفرق التي ضايقته.

وكشف بيومى فؤاد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أنا أهلاوى جدا وأخويه زملكاوى وأبويه حتى الآن شاكك فيه أنه زملكاوى ومش عاوز يقول، ولا أتقبل هزيمة الأهلى واليوم ده محدش بيقرب منى".

وأوضح بيومى فؤاد ان فريق بيراميدز هو أكثر الفرق التي ضايقتنى في حياتى لأنها كسبت الاهلى كتير وكذلك مدرب منتخب روسيا ضايقنى جدا بعد كل هدف يسجلوه في مصر بكأس العالم.