شكرا لقرائتكم خالد جلال: رجب بكار هو خليفة أحمد فتحي فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إنه النادي الأهلي يحتاج للاعب في مركز الظهير الأيمن مع محمد هاني في ظل رحيل أحمد فتحي.

وأكد خالد جلال في تصريحات تلفزيونية: "رجب بكار هو أنسب بديل لأحمد فتحي في الأهلي واعتقد أن الأهلي يقترب من إنهاء الصفقة في الوقت الجاري"

وتابع: "الأهلي يمتلك لاعبين أقوياء في ذلك المركز بقطاع الناشئين، ولكن الأهلي يحتاج لاعب خبرة لتعويض رحيل أحمد فتحي"