شكرا لقرائتكم خالد جلال: رحيل كهربا عن الزمالك غير قانوني وسيدفع ثمن انتقاله للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إن رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الزمالك وتوقيعه للنادي الأهلي، غير قانوني.

وأكد خالد جلال في تصريحات تلفزيونية: "كهربا سيدفع ثمن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي وسيتك تغريمه ماليا"

وتابع: "غير موافق على الطريقة التي سلكها كهربا للانتقال إلى صفوف النادي الأهلي واعتقد أن الفترة المقبلة سيتم تغريمه من قبل فيفا"