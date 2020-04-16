شكرا لقرائتكم وائل جمعة يرد على "دراسة" الصلع لـ إبراهيم سعيد: أنا مش كذاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق دراسة بريطانية على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقال سعيد :" دراسه بريطانيه تقول إن مع كل كذبه تتساقط 5 شعرات من شعر الإنسان" ليرد جمعة عليه :" معني كده أني مش بكدب" وليرد عليه سعيد أنت تخطيت المرحلة.

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الجدير بالذكر أن النشاط الرياضى يتوقف في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليون شخص حول العالم.