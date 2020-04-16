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شكرا لقرائتكم وائل جمعة يرد على "دراسة" الصلع لـ إبراهيم سعيد: أنا مش كذاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق دراسة بريطانية على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وقال سعيد :" دراسه بريطانيه تقول إن مع كل كذبه تتساقط 5 شعرات من شعر الإنسان" ليرد جمعة عليه :" معني كده أني مش بكدب" وليرد عليه سعيد أنت تخطيت المرحلة.
الجدير بالذكر أن النشاط الرياضى يتوقف في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليون شخص حول العالم.
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