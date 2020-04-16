شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحجز استئناف اتحاد كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الأخير برئاسة المستشار عادل الجنيبي، حجز الاستئناف الذي تقدم به نادي اتحاد كلباء تمهيداً لإعلان الحكم في القضية خلال الجلسة المقبلة المقررة يوم 30 إبريل الجاري. وكان نادي اتحاد كلباء قدم استئنافاً ضد قرار لجنة الانضباط برفض الشكوى التي تقدم بها للمطالبة بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي التي انتهت بفوز بني ياس 2-1.

وعقدت لجنة الاستئناف جلسة بنظام التقاضي عن بعد بحضور جميع الأعضاء إضافة لخالد النقبي المدير التنفيذي لنادي اتحاد كلباء وسعود بالحاج المستشار القانوني للنادي.

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