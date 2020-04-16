الشامسي: لاعبو الهواة موظفون ورواتب الأندية دخل إضافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

رحبت إدارات أندية الدرجة الأولى بقرار الاتحاد بخصوص تخفيض رواتب اللاعبين. وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إن معظم لاعبي الدرجة الأولى يعملون في مؤسسات مختلفة وما يحصلون عليه من الأندية يعتبر دخلاً إضافياً.

شرعت بعض الأندية في التواصل مع اللاعبين للوصول إلى صيغة مناسبة والاتفاق على النسبة التي ستخفض من رواتبهم فيما قررت إدارة الحمريه أن يكون التخفيض في حدود المعقول وبموافقة اللاعبين أنفسهم وكانت إدارة نادي مسافي استبقت قرار الاتحاد بالاستغناء عن اللاعبين الأجانب والمقيمين وكذلك استغنت عن مدربي المراحل السنية الأجانب.

وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: القرار الذي أصدره اتحاد الكرة بخصوص تخفيض رواتب اللاعبين يفترض أن يتم باتفاق الطرفين، كل ناد سيتعامل مع القرار وفق رؤيته وميزانيته ونحن في نادي الحمرية سنراعي اللاعبين ولن يصل الخصم إلى 40%، هناك اجتماع لمجلس الإدارة في الساعات المقبلة سيضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بهذه القضية.

وأضاف: في حال رفض أي لاعب من لاعبي أندية الأولى والمحترفين تخفيض راتبه سيكون القرار بيد الاتحاد لكن أعتقد أن كل لاعبي الأندية متفهمون للوضع. وذكر رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية ان كل لاعبي أندية الأولى تقريبا مرتبطون بوظائف في هيئات ومؤسسات مختلفة ويحصلون على رواتب من هذه الجهات وبالنسبة لهم ما يتقاضونه من النادي يعتبر دخلا إضافيا وقال: لذلك لن يكون هناك تأثير كبير على قرار التخفيض وأعتقد ان اللاعبين أيضا يعرفون أنهم حاليا يحصلون على مقابل من دون عمل فهم موجودون في منازلهم من دون تدريبات أو مباريات صحيح انهم لا يد لهم فيما يحدث ولكن عليهم ان يراعوا الظرف وقد يختلف الوضع بالنسبة للأجانب. وطالب الشامسي الاتحاد بأن يكون أكثر وضوحا ويحدد مصير الدوري لأن الأندية في حيرة من أمرها وقال: أيا كان القرار على الاتحاد ان يعلن عنه، هناك حديث عن عودة الدوري في سبتمبر وأعتقد ان هذا التوقيت غير ممكن إلى جانب ان استئنافه حاليا وفي الأشهر المقبلة غير ممكن وأخشى ما أخشاه ألا يكون هناك دوري حتى في العام المقبل.

ووصف جمعة العبدولي عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول أن القرار من الطبيعي ان يكون مرحبا به ودعا اللاعبين إلى تقدير الظرف. وقال: لا توجد إدارة ناد في الدولة سواء بدوري الأولى أو المحترفين ترفض أو تتحفظ على هذا القرار، لكن قد يكون الوضع مختلفا بالنسبة للاعبين، الظرف الحالي خارج عن إرادة اللاعب والنادي وعلى اللاعب أن يتجاوب ويوافق على تخفيض راتبه، اللاعب بمنزله حاليا والتدريبات التي يخضع لها لا يمكن التعويل عليها لأنها لا تجهز اللاعب ولو بنسبة 15% ولابد أن يكون اللاعب مقتنعاً بالتخفيض.

واعتبر العبدولي ان هناك حاجة الى الإسراع باتخاذ قرار بخصوص الدوري وقال: أي قرار يصدر حال العودة للدوري يجب ان يراعي الأندية الصاعدة والهابطة لأن الميزانيات ستختلف وحتى ونوعية اللاعبين والتعاقدات لكن يبقى القول إن الأهم سلامة وصحة الجميع أرى ان استئناف الدوري والسيناريوهات التي يتحدث الناس عنها وغيرها من الأمور المرتبطة بهذا الأمر ليست مهمة حاليا فنحن أمام جائحة خطيرة نأمل ان تزول في القريب العاجل.

ومن جهته رأى المدرب إبراهيم بوفود المدير الفني لفريق العروبة أن قرار تخفيض الرواتب صحيح وفي محله وأفاد ان الأندية تكبدت خسائر وعلى مستوى العالم هناك توجه لتخفيض الرواتب وعن توقعاته بخصوص مستقبل المسابقات قال إن استئناف الدوري حاليا صعب والعودة في سبتمبر أيضا صعبة ونوه إلى أن الفرق ستكون في حاجة إلى إعداد وإلى تحضير نفسها لأن فترة التوقف الطويلة أثرت عليها واصفا التدريبات بالمنزل التي يخضع لها اللاعبون بأنها لا تؤهل اللاعب للمشاركة في المباريات.