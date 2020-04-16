مويز يحذر من عودة متسرعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب المدرب الاسكتلندي لوست هام الإندليزي ديفيد مويز عن تخوفه من تراكم الإصابات بحال الاستعجال في استئناف الموسم المتوقف؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وفي ظل استمرار تعليق الموسم لما أبعد من أول مايو/أيار، قد تضطر الفرق إلى خوض ما يصل إلى ثلاث مباريات في الأسبوع، ويفضل مويز أن تخصص أربعة أسابيع للتمارين قبل استئناف المنافسات.

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