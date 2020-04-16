المدام يعتذر عن «سلوفينيا للقوس والسهم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة نادي المدام ومشرف القوس والسهم في النادي أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في كل أنحاء العالم ألغت مشاركة فريق القوس والسهم في بطولة سلوفينيا الدولية التي كان من المقرر أن تنطلق يوم 22 إبريل/نيسان الجاري.

وقال: «اتخذنا قراراً بعدم المشاركة مبكراً، وحالياً لاعبو القوس والسهم يواصلون التدريبات عن بعد تحت إشراف المدربين مجاهد آدم وفرناندو، وستتواصل التدريبات عن بعد إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها كي يعود اللاعبون إلى التدريبات الميدانية التي تعتبر أمراً حتمياً».

وقال إن فرق القوس والسهم استهلت مشوارها في الموسم الحالي بالفوز بكل الميداليات الذهبية في الجولة الأولى من دوري الإمارات، وقال: «نمتلك أكثر من 38 لاعباً للقوس والسهم في النادي، ونحن على تواصل معهم باستمرار، ووفرنا لهم كل احتياجات التدريبات من أقواس وأهداف».

وحول تفاصيل لاعبي المراحل السنية، قال: «هناك 18 لاعباً للفئة التي تقل عن 11 سنة، و8 لاعبين للفئة العمرية من 11 إلى 15 سنة، و8 لاعبين للفئة العمرية من 16 سنة فما فوق، في كل موسم نضم لاعبين جدداً، ونحن متفائلون بالمستقبل ولابد من الإشارة إلى أن فريق تحت 11 سنة أظهر مستويات مميزة للغاية في أولى مشاركاته، وهو ما يجعلنا نتفائل بمستقبل متميز».

وأضاف: «المستوى يتطور من فترة لأخرى، وآخر مشاركة لقوس وسهم المدام كانت في بطولة ماراثون ماليزيا في ديسمبر الماضي ومن قبل ذلك حقق الفريق المركز الثاني في بطولة قيرغيزستان الدولية 2019 وهذا الإنجاز جعلنا نشعر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح على مستوى البطولات الدولية، وشكل لنا حافزاً ودافعاً كبيراً لتقديم الأفضل في المستقبل».

وتابع: «طموحاتنا لا تحدها حدود في لعبة القوس والسهم وهدفنا دائماً تشريف الدولة بالصعود إلى منصات التتويج في كل مشاركاتنا الخارجية ودعم المنتخب بأفضل اللاعبين الذين يستطيعون رفع علم الدولة في الأولمبياد ولن يهدأ لنا بال ما لم نحقق كل أهدافنا وطموحاتنا».