برامج تدريبية لأكاديمية بناء الأجسام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام والقوة البدنية في دبي مجموعة من البرامج التدريبية المميزة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي التي تتناسب مع كل أبطال وممارسي هذه الرياضة، وذلك للاعتماد عليها للتدريب وصقل الأبطال من داخل بيوتهم من دون الحاجة لمدربين مرافقين.

أعلن ذلك العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام، وقال إن الأكاديمية دأبت منذ أن تولت مسؤولية صقل الكوادر الفنية محلياً وعربياً على تقديم كل ما هو مفيد لهذه للرياضة، وأضاف: «لذلك وجدت إدارة الأكاديمية في دبي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي،الذي أشاد بالفكرة واعتبرها من الجهود المميزة لأكاديمية بناء الأجسام في الإمارات.