شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء كأس الدراجات وترحيل بطولات الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه الدوري، أمس الأربعاء، إلغاء بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الحالي، وترحيل بطولات الإمارات للفردي العام، والفردي، والفرقي ضد الساعة، لكل الفئات لتقام في بداية الموسم الرياضي المقبل.
واعتمد المجلس نتائج السباقات التي أقيمت هذا الموسم، والتنسيق مع الأندية لاستلام جوائز هذه السباقات، وأكد على أهمية تطبيق برامج التدريب عن بعد للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية تحت إشراف لجنة المنتخبات، بهدف الحفاظ على مستواهم الفني والبدني.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء كأس الدراجات وترحيل بطولات الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.