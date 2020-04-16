إلغاء كأس الدراجات وترحيل بطولات الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه الدوري، أمس الأربعاء، إلغاء بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الحالي، وترحيل بطولات الإمارات للفردي العام، والفردي، والفرقي ضد الساعة، لكل الفئات لتقام في بداية الموسم الرياضي المقبل.

واعتمد المجلس نتائج السباقات التي أقيمت هذا الموسم، والتنسيق مع الأندية لاستلام جوائز هذه السباقات، وأكد على أهمية تطبيق برامج التدريب عن بعد للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية تحت إشراف لجنة المنتخبات، بهدف الحفاظ على مستواهم الفني والبدني.