برشلونة.. إمبراطورية مريضة أصيبت بـ«سموم الخلافات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح

أكد ايميلي روسو، المسؤول السابق في برشلونة، مجدداً، وجود فساد في النادي، وقال رداً على عزم النادي رفع قضية قانونية عليه: وجود الفساد في برشلونة واقع، وحقيقي، من خلال العقود بين الإدارة وشركات «أوفشور» تعمل في ملاذات ضريبية آمنة، وتخرق لوائح غسل الأموال، وهي مرتبطة بشركة الاستشارة الرقمية «13 فينتورز»، وبرشلونة قسط الفاتورة لهذه الشركات من أجل تفادي تحقيق داخلي، وما قلت عن هذا الموضوع صادق جداً، وحقيقي، لذا لا يملك النادي أساساً لقضيته المرفوعة ضدي».

وتابع نائب رئيس برشلونة السابق: «للأسف عندما أبلغت النادي بهذه الخروق تمت إقالتي من منصبي، على الرغم من أنه من الملزم أخلاقياً، وقانونياً، الإبلاغ رسمياً عن وجود خروق قد تشكل جريمة».

ونفى برشلونة الاتهامات، وأكد استمرار شركة قانونية في التحقيقات الداخلية، ووعد بنشرها للجمهور.

ويقع الرئيس بارتوميو تحت الضغط وهو كان دائماً مثيراً للجدل، فقد كان يعمل سابقاً في إدارة برشلونة، لكنه ترك النادي في 2005 بعد خلاف مع الرئيس خوان لابورتا، بشأن إخلاص الأخير لفلسفة يوهان كرويف، وتولى ساندرو روزيل رئاسة برشلونة (2010-2014 )، وساءت العلاقة مع عائلة كرويف، حتى إن زوجته، داني، أقسمت ألاّ تطأ ملعب الكامب نو، بسبب الطريقة التي يتعامل بها النادي مع زوجها، وعاد بارتوميو في 2015 رئيساً، والغريب أنه أعاد بناء العلاقة مع عائلة كرويف، وفلسفة الأسطورة الهولندية، حتى إنه أطلق اسمه على ملعب التمرينات الجديد، وكثيراً ما كانت تحضر داني كرويف المباريات، وتجلس في المنصة الرئيسية، وحصد فريق الكرة في عهد الرئيس الثلاثية الثانية وهو إنجاز لم تحققه سوى 6 فرق في تاريخ أوروبا (سلتيك، اياكس، ايندهوفن، بايرن ميونيخ، انتر ميلان، ومانشستر يونايتد). بيد أن 71 لقباً بمختلف الرياضات بالنادي في ال6 سنوات من رئاسة بارتوميو، وإعلانه استعداد برشلونة لتقديم منشآته لخدمة وزارة الصحة في إقليم كاتالونيا أثناء أزمة كورونا، لم تشفع له عندما ظهرت الخلافات الداخلية للعلن.

والتاريخ سينسى أعمال الرئيس الجيدة، ولن يتذكر سوى رفض نجوم الفريق السابقين كبويول، وتشافي، وجوردي كرويف، العمل مع الإدارة، فضلاً عن حسم 70 في المئة من أجور لاعبيه في أزمة كورونا، وملف مراقبة لاعبيه، وخصومه، في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف لاعب برشلونة السابق تشافي المناخ في برشلونة ب«المسموم»، أما ميسي فقد جاهر علناً بتمرده على الإدارة بعدما صرح الرئيس عقب صفقة جريزمان، بأن النادي يخطط لعصر ما بعد ميسي.