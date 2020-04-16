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عضو مجلس إدارة الثقة يصنع واقياً للوجه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام حيدر طالب أربيع، عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين والأمين العالم للاتحاد العالمي للمعاقين بصناعة واقي للوجه «ماسك» من أدوات بسيطة للوقاية من فيروس .
وأشار حيدر طالب إلى أن الفكرة أتته من خلال النقص الحاصل في الكمامات الطبية في العالم وعدم توفرها بسهولة، فكان تفكيره باستخدام أدوات متوفرة من الورق البلاستيك ولاصق الشعر لعمل الكمامات لتوفير الحماية اللازمة للأشخاص ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، موجهاً الشكر إلى إدارة مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم، لتوفير الدعم والتشجيع في كافة المبادرات التي يقوم بها والتي تهدف إلى تقديم أفضل رعاية لذوي الإعاقة وأسرهم.
يذكر أن حيدر طالب، له الكثير من المبادرات المجتمعية الخاصة بذوي الإعاقة، وسبق له الحصول على جائزة جينيس ريكورد من خلال استخدام الكرسي الكهربائي لأطول مسافة ممكنة.

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