إحالة لاعبين سعوديين للنيابة لخرقهما حظر التجول.. والأندية توفر 50 مليون ريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حولت شرطة مكة المكرمة لاعبين من أحد أندية جدة إلى النيابة العامة لاستكمال أخذ أقوالهما بعد ظهورهما في مقطع مرئي «متداول» أوضح فيه أحدهما قيامه بخرق حظر التجول المفروض لمواجهة تفشي فايروس كورونا 19 المستجد، وأشار اللاعب خلال المقطع الذي وصف بالتهكمي على رجال الأمن أنه تلقى ومرافقوه غرامة حظر التجول بواقع 10 آلاف ريال على كل مخالفة.

وندد الوسط الرياضي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما قام به اللاعبان مطالبين جهات الاختصاص بإيقاع العقوبة عليهما وعلى كل من يخالف الأنظمة.

في الشأن الرياضي السعودي، واصلت الأندية نجاحاتها في الاتفاق مع لاعبيها على تخفيض الأجور بواقع 50% خلال فترة تعليق النشاط الرياضي، حيث أكد الأهلي والفتح موافقة لاعبيهما على التخفيض، ووصف التونسي علي عباس المحامي الدولي الرياضي، التخفيض الذي اعتمدته الأندية السعودية بالممتاز ويتفق مع معايير الفيفا «جدول التخفيض في أجور اللاعبين».

وأضاف: إذا لم يقبل أي طرف العرض بعد التفاوض يمكن اتخاذ قرار أحادي بالتخفيض من جانب واحد ولا خوف على الأندية من الشكاوى إذا ما حدثت من الطرف المعترض.

هذا وتشير مصادر مطلعة إلى أن الأندية المحترفة وفرت أكثر من 50 مليون ريال بعد التخفيض الذي يستمر حتى نهاية يونيو المقبل.

على خط آخر احتفل الفتح بذكرى تحقيقه لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2012-2013 الذي صادف الثلاثاء، وهو اللقب الوحيد على مستوى الدوري للنموذجي، ما يجعله لقباً تاريخياً.

يذكر أن الفتح يحتل حالياً المرتبة الرابعة عشرة في ترتيب الدوري قبل التوقف، وهو من المهددين بشبح الهبوط.