الكعبي: «قوس وسهم المدام» يواصل تحضيراته بقوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة نادي المدام، مشرف القوس والسهم في النادي، أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في كل أنحاء العالم ألغت مشاركة فريق القوس والسهم في بطولة سلوفينيا الدولية التي كان من المقرر أن تنطلق يوم 22 أبريل الجاري.

وقال: «اتخذنا قراراً بعدم المشاركة مبكراً، وحالياً لاعبو القوس والسهم يواصلون التدريبات عن بعد تحت إشراف المدربين مجاهد آدم، وفرناندو، وستتواصل التدريبات عن بعد إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها كي يعود اللاعبون إلى التدريبات الميدانية التي تعتبر أمراً حتمياً».

وقال إن فرق القوس والسهم استهلت مشوارها في الموسم الحالي بالفوز بكل الميداليات الذهبية في الجولة الأولى من دوري الإمارات. وقال: «نمتلك أكثر من 38 لاعباً للقوس والسهم في النادي، ونحن على تواصل معهم باستمرار، ووفرنا لهم كل احتياجات التدريبات من أقواس وأهداف».

وحول تفاصيل لاعبي المراحل السنية، قال: «هناك 18 لاعباً للفئة التي تقل عن 11 سنة، و8 لاعبين للفئة العمرية من 11 إلى 15 سنة، و8 لاعبين للفئة العمرية من 16 سنة فما فوق، في كل موسم نضم لاعبين جدداً، ونحن متفائلون بالمستقبل ولابد من الإشارة إلى أن فريق تحت 11 سنة أظهر مستويات مميزة للغاية من أول مشاركاته، وهو ما يجعلنا نتفاءل بمستقبل متميز».

وأضاف: «المستوى يتطور من فترة لأخرى، وآخر مشاركة لقوس وسهم المدام كانت في بطولة ماراثون ماليزيا في ديسمبر الماضي، ومن قبل ذلك حقق الفريق المركز الثاني في بطولة قرغيزستان الدولية 2019، وهذا الإنجاز جعلنا نشعر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح على مستوى البطولات الدولية، وشكل لنا حافزاً ودافعاً كبيراً لتقديم الأفضل في المستقبل».

وتابع: «طموحاتنا لا تحدها حدود في لعبة القوس والسهم، وهدفنا دائماً تشريف الدولة بالصعود إلى منصات التتويج في كل مشاركاتنا الخارجية ودعم المنتخب بأفضل اللاعبين الذين يستطيعون رفع علم الدولة في الأولمبياد ولن يهدأ لنا بال ما لم نحقق كل أهدافنا وطموحاتنا».

وأنهى بقوله: «كل الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي الذي يوفر للنادي كل أنواع الدعم، وسلطان محمد بن هويدن رئيس النادي الذي يُولي فرق النادي كل الاهتمام والرعاية، ويدعم فريق القوس والسهم بصورة كبيرة، والشكر موصول إلى إخوانه أعضاء مجلس الإدارة، كما لا بد من الإشادة بجهود جمعية القوس والسهم برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي».