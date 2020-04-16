طواف فرنسا في نهاية الصيف بعد 117 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجبر فيروس كورونا المستجد منظمي طواف فرنسا للدراجات على إرجاء النسخة السابعة بعد المئة إلى أواخر الصيف للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 1903، إلا أنه لم يفرض على أقله الإلغاء الكامل الذي كان سيشكل ضربة قاسية جداً لهذه الرياضة.

ولا يعتبر «تور دو فرانس» معلماً فرنسياً مهماً في روزنامة الأحداث السنوية فحسب، بل شريان اقتصادي لرياضة الدراجات الهوائية الاحترافية، وبالتالي الإبقاء عليه حتى رغم الاضطرار إلى تغيير موعده التقليدي، يشكل مصدر ارتياح إن كان للدراجين وفرقهم أو المشجعين.

وأعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عن تغيير الموعد الذي كان مقرراً بين 27 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز، ليصبح بين 29 أغسطس/ آب و20 سبتمبر/ أيلول في خطوة متوقعة، لاسيما بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمديد الإغلاق والحجر حتى 11 مايو/ أيار، وحظر التجمعات بكافة أشكالها حتى منتصف تموز/ يوليو بسبب انتشار «كوفيد-19».

وبنفس المسار، باستثناء بعض التفاصيل، ونفس الصعوبات والفرق، لن «يكون سباقاً أقل شأناً» عن المعتاد بحسب ما أفاد مدير الطواف كريستيان برودوم وكالة فرانس برس، متوقعاً أن يؤدي الموعد الجديد «على الأرجح إلى تخفيف عدد المركبات مقارنة بالسنوات الماضية» في إشارة منه إلى المركبات الإعلانية الترويجية التي ستكون أقل ظهوراً في النسخة 107 بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضها فيروس «كوفيد-19».

ومن المؤكد أن إقامة نسخة 2020 خارج الروزنامة والتوقيت التقليديين في عز فصل الصيف، سيخفف من حجم الحضور الجماهيري الذي يبلغ عادة قرابة 12 مليون شخص على امتداد الأسابيع الثلاثة للسباق الذي ينطلق كالعادة من نيس ويختتم في جادة الشانزليزيه في العاصمة باريس.

وبرر برودوم إرجاء انطلاق السباق بـ «الابتعاد قدر الإمكان عن الوباء.