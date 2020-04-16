تسلمنا فريقا بطلاً ولابد من المنافسة على كل الألقاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

وجه علي سالم بن عبد الرحمن المدفع بعد تكليفه برئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي أولاه أياها.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قراراً إدارياً نص على حل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وتم تكليف علي سالم بن عبد الرحمن المدفع بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة النادي في دورته الجديدة على أن يتم صدور قرار إداري لاحقاً بتشكيل مجلس الإدارة.

وقال المدفع في أول تصريح له بعد تكليفه: نتمنى أن نكون عند حسن وظن ثقة صاحب السمو حاكم الشارقة في كل الأوقات، كما أشكر مجلس الشارقة الرياضي على حسن رعاية الأندية، وكل الشكر إلى مجلس إدارة النادي السابق على الجهود التي بذلها في كافة قطاعات النادي التي حققت نتائج إيجابية في مختلف الأنشطة وعلى رأسها فريق كرة القدم الذي حصد بطولة الدوري في الموسم الماضي، وبطولة السوبر في بداية الموسم الحالي، وهو الآن ينافس على لقب الدوري أيضاً ونحن في الإدارة الجديدة سنبدأ من حيث ما انتهت إليه الإدارة السابقة، ونتمنى أن تكون الفترة القادمة إيجابية من كافة النواحي، ولابد من أن يكون شكل النادي إيجابياً على كافة المستويات الفنية والإدارية وأن تكون منظومة العمل مشتركة وروح عمل الفريق الواحد متوفرة داخل وخارج النادي.

تابع: ماينعكس في الملعب يجب أن ينعكس خارج الملعب ولابد من العمل على إرضاء الجميع خصوصاً جمهور النادي العريض والشارع الرياضي بصفة عامة، ونحن لا نعد بتحقيق شيء ولكن في نفس الوقت تسلمنا فريقاً بطلاً، ولابد من أن نكون منافسين على كل الألقاب في كافة الألعاب؛ وذلك بفضل تكاتف الجميع ويجب أن نكون يداً واحدة؛ لأجل تحقيق أهداف وطموحات هذه المؤسسة الرياضية الكبيرة والعريقة.

وختم المدفع تصريحه بالإشارة إلى أن العمل جارٍ لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل إدارات شركات النادي، خصوصاً وأن العمل الرياضي متوقف، ولابد من إنجاز المهمة في الأيام القادمة، تحسباً لعودة الدوري أو إنجاز المهام الخاصة بإدارة النادي ويجب أن نكون على استعداد لكل شيء وألا ندع شيئاً للظروف.

ويعد علي سالم بن عبد الرحمن المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ورئيس هيئة مطار الشارقة الدولي من الكفاءات الإدارية الشابة والطموحة، وهو ليس بعيداً عن الوسط الرياضي، ويعد اختياره موفقاً لقيادة دفة العمل في النادي فقد عمل نائباً لخميس بن سالم السويدي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، وكان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة في أكثر من دورة، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، ورئيساً لمجلس إدارة نادي الشارقة للرياضات البحرية.