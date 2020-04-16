مجلس دبي يطلق بوابة للفعاليات الرياضية الافتراضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس دبي الرياضي، بوابة خاصة بالفعاليات الرياضية الافتراضية التي تمت إضافتها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس www.dubaisc.ae لتشجيع منظمي الفعاليات الرياضية على ابتكار وتنظيم الفعاليات الرياضية الافتراضية والإلكترونية والبطولات المنزلية، وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من خلال البقاء في المنزل وممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وحث مجلس دبي الرياضي المنظمين على تسجيل فعالياتهم عبر التقديم في الموقع الإلكتروني للمجلس لاستخراج تصاريح تنظيم الفعاليات المنزلية والافتراضية، وحدد المجلس شروطاً لتنظيم هذه النوعية من الفعاليات، من أهمها ألا تزيد مدة الفعالية الافتراضية عن خمسة أيام، ولا يمكن تنظيم أكثر من حدث في ذات الوقت، وإذا كان المنظم يخطط لتنظيم فعاليتين أو أكثر من الأحداث الافتراضية فلابد من أن تكون هناك فترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام بين كل حدث لإتاحة الفرصة للمنظمين الآخرين لإقامة فعالياتهم.

ويمكن للمنظمين تسجيل جميع أنواع البطولات الافتراضية في هذه البوابة، سواء كانت رياضة الجري أو الدراجات الهوائية أو الشطرنج أو اللياقة البدنية أو الرياضات الإلكترونية، شرط أن يكون تنظيم الحدث داخل المنازل ويتم عبر القنوات والمنصات الإلكترونية الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تحقق التباعد الاجتماعي بين أفراد المجتمع حفاظاً على سلامتهم، ولا ينتهك القيود الاحترازية التي تفرضها السلطات.

وحث مجلس دبي الرياضي المنظمين على جعل المشاركة بالفعاليات الرياضية في متناول الجميع لتشجيع كافة أفراد المجتمع على المشاركة.

وكانت أول الفعاليات الرياضية التي تم تسجيلها في هذه البوابة وأقيمت الأسبوع الماضي سباق «الماراثون المنزلي» الذي حقق نجاحاً كبيراً وشهد مشاركة واسعة، كما تلاه تحدي «مضمارك في بيتك» الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي لتشجيع الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل وذلك ضمن مبادرته الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم be fit, be safe» التي انطلقت من دبي ووصلت إلى الملايين في العالم، وتفاعل معها الأفراد من مختلف الجنسيات والمؤسسات الرياضية والإعلامية ومراكز التدريب المتخصصة من داخل وخارج الدولة كونها تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني داخل المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

كما تضمنت المبادرة تحدي مجلس دبي الرياضي الذي دعا فيه المجلس الجمهور للمشاركة عبر تصوير ممارستهم للرياضة في المنزل ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي مع استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، مع ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.

وشارك في مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم» العديد من نجوم كرة القدم العالميين وكان آخرهم الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ومانشستر يونايتد الإنجليزي وإنترميلان الإيطالي، كما شارك ماركو ماتيراتزي، وأشرف حكيمي، وباتريك كلويفرت، ريان جيجز، وبييرلويجي كولينا مدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وريك أبيدال، مايكل سيلفيستر وروبرتو كارلوس، ولويس فيجو، ونيكولا أنيلكا.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار سواء من المدربين المحترفين وخبراء اللياقة البدنية والرياضيين والنجوم الإماراتيين، إلى جانب العديد من الأسر من الأمهات والآباء وأطفال المدارس.