«اتحاد الجولف».. إنجازات غير مسبوقة وموسم استثنائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد موسم اتحاد الإمارات للجولف 2019/2020 العديد من المكاسب والإنجازات غير المسبوقة على مستوى اللعبة ولاعبيها محلياً وخارجياً عزز تنفيذ الاتحاد لروزنامة أنشطته وبطولاته بمختلف الفئات العمرية للبنين والفتيات على مستوى الفرقي والفردي، والتي شملت أكثر من 36 نشاطاً وبطولة محلية وخارجية إلى جانب المعسكرات الداخلية والخارجية، بالإضافة لورش عمل، سبقت الخطوات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا والتي تم تطبيقها على أرض الواقع على مستوى الاتحاد والأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

وأعلن خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الامارات العربية للجولف أن موسم الجولف سنوياً يبدأ في شهر أكتوبر وحتى يونيو، وعلى مستوى البطولات المحلية تم تنظيم 6 بطولات شهرية، بالإضافة الى بطولة وسام الاستحقاق وبطولة كأس دبي وبطولة فالدون والأبرز هي بطولة كأس رئيس الدولة، إلى جانب مشاركة لاعبين من الجنسين ولمختلف الأعمار السنية في معظم البطولات التي تنظمها اندية الجولف بالدولة والدوائر والمؤسسات والشركات الخاصة على مدار الأسبوع وأبرزها بطولة سوق دبي الحرة.

وعن المشاركة في البطولات الخارجية قال الشامسي إنه ضمن أجندتنا التي تم تنفيذها 7 بطولات خارجية هذا الموسم، وكانت البداية في بطولة الرواد بجمهورية مصر العربية، ومن ثم بطولة آسيا والمحيط الهادي لشباب الجولف خلال شهر أغسطس، والمشاركة في البطولة الآسيوية المفتوحة للرجال خلال سبتمبر في الصين، ثم المشاركة في البطولة العربية للمراحل السنية (الشباب والناشئين والاشبال والفتيات) بمصر خلال سبتمبر 2019.

كما شارك منتخب الإمارات في البطولة العربية 39 للرجال في المغرب خلال ديسمبر، هذا بالإضافة للمشاركة في البطولات الخليجية في سلطنة عمان لجميع المنتخبات (الرجال والشباب والناشئين والفتيات).

هذا بالإضافة لإنجاز أبناء الإمارات خلال مشاركتهم في بطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي استضافتها أبوظبي مارس الماضي، وشهد الموسم ظهور العديد من اللاعبين الواعدين في المراحل السنية ومثلوا الدعامة الرئيسية لمنتخبات قواعد اللعبة والذين حققوا النتائج المميزة والتتويج بالعديد من البطولات الخليجية والعربية على المستوين الفردي والفرقي محلياً وخليجياً وعربياً.

وأكد في نهاية حديثه حرص الاتحاد على تواجد أبناء وبنات الامارات في جميع البطولات الخليجية العربية والقارية وحتى الدولية، ويأتي ذلك وفق توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد ومتابعة من إخواننا أعضاء مجلس الإدارة بتوفير جل متطلبات النجاح لمنتخبنا والذي لا يغيب عن منصات التتويج.